Vendanges, Hôpital des Pèlerins, Pons

Informations pratiques

Vendanges Dimanche 20 septembre, 09h00 Hôpital des Pèlerins Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Participez aux vendanges de la vigne du jardin, puis découvrez les étapes de fabrication du jus de raisin avant de le déguster.

Une animation proposée en partenariat avec le Musée artisanal et rural de Clion, en Charente-Maritime.

Hôpital des Pèlerins Rue Georges Clemenceau 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Vendanges participatives de la vigne du jardin. Réalisation du jus de raisin et dégustation. En coopération avec le Musée artisanal et rural de Clion (17)

©Annie Delas