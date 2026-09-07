Vendanges, Hôpital des Pèlerins, Pons
dimanche 20 septembre 2026 · Hôpital des Pèlerins · Pons
Informations pratiques
Vendanges Dimanche 20 septembre, 09h00 Hôpital des Pèlerins Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Participez aux vendanges de la vigne du jardin, puis découvrez les étapes de fabrication du jus de raisin avant de le déguster.
Une animation proposée en partenariat avec le Musée artisanal et rural de Clion, en Charente-Maritime.
Hôpital des Pèlerins Rue Georges Clemenceau 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Vendanges participatives de la vigne du jardin. Réalisation du jus de raisin et dégustation. En coopération avec le Musée artisanal et rural de Clion (17)
©Annie Delas
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