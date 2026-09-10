Conférence Voyage au fil de l’eau : l’épopée du flottage du bois à Limoges, Espace Simone Veil, Limoges

Informations pratiques

Conférence Voyage au fil de l’eau : l’épopée du flottage du bois à Limoges Jeudi 24 septembre, 18h00 Espace Simone Veil Haute-Vienne

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

DE L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS AU FAÇONNAGE DE NOS PAYSAGES FORESTIERS…

Cette méthode consistait à jeter les bûches et les troncs dans les cours d’eau pour les acheminer jusqu’à la ville. Grâce à des méthodes scientifiques innovantes, alliant l’analyse des charbons de bois (l’anthracologie), l’étude géologique des sols (les analyses isotopiques) et l’exploration minutieuse des archives modernes, les chercheurs ont pu retracer les routes fluviales empruntées par le bois. Ces investigations ont permis de comprendre comment Limoges s’approvisionnait en combustible, d’identifier les essences d’arbres privilégiées et de mesurer l’impact de ce commerce sur nos rivières et nos forêts.

En partenariat avec le laboratoire GEOLAB de l’Université de Limoges

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Entrée libre sous réserve des places disponibles.

Service Ville d’art et d’histoire – tél. : 05 55 45 85 26

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Espace Simone Veil 2 rue de la providence limoges Limoges 87085 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez cette pratique historique fascinante et pourtant méconnue du flottage du bois, depuis les forêts du plateau de Millevaches jusqu’aux ports et aux fours de Limoges. #Villedartetdhistoire

© PCR Du bois pour Limoges