Conférences AHCE Place de la 2ème DC Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Conférences AHCE

Place de la 2ème DC 1er étage du Commun sud du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 17:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Le 16 septembre à 17h, Colette Bons, passionnée d’astronomie et de sciences, nous présentera l’ histoire du mètre , on l’utilise mais savons non comment il est né ? Le 23 septembre à 17h, Jeanne-Marie Saint Ramon nous présentera une amitié improbable durant l’annexion de 1871- 1918

Le 30 septembre la soirée sera un peu différente. A 17h nous rencontrerons Ludmilla Cerveny, qui nous présentera son projet photographique autour des cours d’eau de Lunéville, artiste photographe, elle détaillera aussi sa méthode de travail. Puis pour les gens qui le désirent, elle vous posera quelques questions autour des clichés qu’elle vous proposera. Bien sûr personnes ne sera oublié pour le pot amical. Toutes les conférences sont à 17h et se terminent par un moment de partage. Entrée libre.Tout public

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Place de la 2ème DC 1er étage du Commun sud du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 81 93 41 guenot.jeannine@orange.fr

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English :

On September 16 at 5:00 p.m., Colette Bons, an astronomy and science enthusiast, will present “The History of the Meter”—we use it, but do we know how it came to be? On September 23 at 5 p.m., Jeanne-Marie Saint Ramon will present “An Unlikely Friendship During the Annexation of 1871–1918”

On September 30, the evening will be a little different. At 5:00 p.m., we’ll meet Ludmilla Cerveny, a photographer who will present her photo project focusing on the waterways of Lunéville; she’ll also explain her creative process in detail. Then, for those who are interested, she’ll ask you a few questions about the photos she’ll show you. Of course, no one will be left out of the friendly get-together. All talks begin at 5 p.m. and conclude with a time for socializing. Free admission.

L’événement Conférences AHCE Lunéville a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS