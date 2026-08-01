Informations pratiques

Schirmeck

Conférences et intervention M. Feltz

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Intervention M. Jean-Joseph Feltz

De 10h à 16h à destination du public individuel Présentation du parcours tourmenté de sa famille maternelle de 1870 à 1945 à partir de documents personnels. Un focus sur la période de 1939 à 1945 ou son grand-père a perdu ses deux fils.

A 16h : Conférence avec comme thème l’incorporation de force.

Conférence et intervention proposés gratuitement aux visiteurs .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50

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English :

L’événement Conférences et intervention M. Feltz Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche