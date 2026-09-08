UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Château-Thierry

Conférences express, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean Macé · Château-Thierry

Conférences express, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Macé
Adresse
14 rue jean de la fontaine 02400 Château-Thierry
Ville
02400 Château-Thierry
Département
Aisne
Tarif
à partir de 12 ans

Conférences express Samedi 19 septembre, 15h00, 15h40, 16h15 Médiathèque Jean Macé Aisne

à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La Société Historique et Archéologique de Château-Thierry vous ouvre ses portes et propose 3 conférences express, comme trois histoires inédites sur l’histoire de notre ville.

Médiathèque Jean Macé 14 rue jean de la fontaine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France
Conférences par la Société Historique et Archéologique de Château-Thierry

©shact

À voir aussi à Château-Thierry (Aisne)