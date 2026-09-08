Conférences express, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Conférences express Samedi 19 septembre, 15h00, 15h40, 16h15 Médiathèque Jean Macé Aisne

à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La Société Historique et Archéologique de Château-Thierry vous ouvre ses portes et propose 3 conférences express, comme trois histoires inédites sur l’histoire de notre ville.

Médiathèque Jean Macé 14 rue jean de la fontaine 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

Conférences par la Société Historique et Archéologique de Château-Thierry

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