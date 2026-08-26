Conférences sur l’histoire de l’art Les peintres du Nord Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer
mercredi 21 octobre 2026 · Musée Villa Montebello · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:00:00
fin : 2026-10-28 18:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-16
Découvrez les grands maîtres de l’art à travers des films documentaires enrichis par les commentaires éclairés de Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier.
Saison 2026 : Les peintres du Nord
Ce cycle de conférences propose une découverte approfondie des grands maîtres de la peinture du Nord de l’Europe, de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle. À travers leur contexte historique, leurs innovations techniques et leur vision artistique, ces artistes majeurs ont profondément marqué l’histoire de l’art occidental.
SAISON 2026 : LES PEINTRES DU NORD
Flandres, Allemagne, Pays-Bas
Par Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier
Un mercredi par mois à 17h
► Programme
– mercredi 21 octobre 2026, 17 h – 18 h 30, « Pieter Brueghel le Vieux » (1525-1569) et « Pieter Brueghel le Jeune » (1564-1637)
– mercredi 28 octobre 2026, 17 h – 18 h 30, « Frans Hals » (1582-1666)
– mercredi 25 novembre 2026, 17 h – 18 h 30, « Antoon Van Dyck » (1599-1641)
– mercredi 16 décembre 2026, 17 h – 18 h 30, « Rembrandt » (1606-1669)
Gratuit – Réservations au 02 31 88 16 26 .
Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord
Discover the great masters of art through documentary films enriched by the enlightened commentary of painter and glass artist Nicole Vatinel.
Season 2026: Painters of the North
L’événement Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville
À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)
- Tournoi de pétanque 1er challenge des commerçants de Trouville Terrain à l’entrée de la plage Trouville-sur-Mer 17 septembre 2026
- 11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ? Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer 18 septembre 2026
- Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026 Spa The Purist – Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 18 septembre 2026
- Fête foraine Saint-Michel Trouville-sur-Mer 18 septembre 2026
- Exposition « L’esprit du lieu » — Véronique Sablery Petite Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Trouville-sur-Mer 19 septembre 2026