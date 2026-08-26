Conférences sur l’histoire de l’art Les peintres du Nord Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-28 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-16

Découvrez les grands maîtres de l’art à travers des films documentaires enrichis par les commentaires éclairés de Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier.

Saison 2026 : Les peintres du Nord

Ce cycle de conférences propose une découverte approfondie des grands maîtres de la peinture du Nord de l’Europe, de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle. À travers leur contexte historique, leurs innovations techniques et leur vision artistique, ces artistes majeurs ont profondément marqué l’histoire de l’art occidental.

SAISON 2026 : LES PEINTRES DU NORD

Flandres, Allemagne, Pays-Bas

Par Nicole Vatinel, artiste peintre et verrier

Un mercredi par mois à 17h

► Programme

– mercredi 21 octobre 2026, 17 h – 18 h 30, « Pieter Brueghel le Vieux » (1525-1569) et « Pieter Brueghel le Jeune » (1564-1637)

– mercredi 28 octobre 2026, 17 h – 18 h 30, « Frans Hals » (1582-1666)

– mercredi 25 novembre 2026, 17 h – 18 h 30, « Antoon Van Dyck » (1599-1641)

– mercredi 16 décembre 2026, 17 h – 18 h 30, « Rembrandt » (1606-1669)

Gratuit – Réservations au 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

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English : Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord

Discover the great masters of art through documentary films enriched by the enlightened commentary of painter and glass artist Nicole Vatinel.

Season 2026: Painters of the North

L’événement Conférences sur l’histoire de l’art – Les peintres du Nord Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville