CONFINS HORIZONS 3 Place Saint-Sauveur Caen

Caen

CONFINS HORIZONS 3

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02

Exposition de peintures, sculptures, photographies, céramiques, bijoux d’art. Huit artistes aux parcours variés exposent peintures, sculptures, photographies, céramiques et bijoux d’art dans l’église du Vieux Saint Sauveur. Œuvres mêlant figuratif et abstrait, harmonie et poésie.

Exposition de peintures, sculptures, photographies, céramiques, bijoux d’art

Confins Horizons -Huit artistes aux parcours variés exposent peintures, sculptures, photographies, céramiques et bijoux d’art dans l’église du Vieux Saint Sauveur. Œuvres mêlant figuratif et abstrait, harmonie et poésie.

Présentées du jeudi 2 au jeudi 9 juillet, église du vieux Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur, Caen. Ouvert tous les jours de 10h à 20h -Gratuit. .

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 50 94 90 34 nathalie.deco@yahoo.fr

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English : CONFINS HORIZONS 3

An exhibition of paintings, sculptures, photographs, ceramics and art jewellery. Eight artists from a variety of backgrounds are exhibiting paintings, sculptures, photographs, ceramics and art jewellery in the church of Vieux Saint Sauveur. The works blend the figurative and the abstract, harmony…

L’événement CONFINS HORIZONS 3 Caen a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Caen la Mer