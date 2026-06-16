Confliture Vierzon
Confliture Vierzon mercredi 14 avril 2027.
Vierzon
Confliture
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 18:30:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-14
Le freestyle comme art de vivre. 5 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Confliture Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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