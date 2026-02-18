Confluence un atout pour la biodiversité

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 07:30:00

fin : 2026-06-15 09:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Au cœur de Vierzon, se rencontrent l’Yèvre et le Cher. Venez découvrir ce lieu atypique au fil de l’eau.

Au cœur de Vierzon, se rencontrent l’Yèvre et le Cher. Venez découvrir ce lieu atypique au fil de l’eau. 3 .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of Vierzon, the Yèvre and Cher rivers meet. Come and discover this unusual place along the river.

L’événement Confluence un atout pour la biodiversité Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON