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Congrès de la guilde des carillonneurs de France Sully Châtellerault

Congrès de la guilde des carillonneurs de France Sully Châtellerault vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Sully

Adresse : 14 rue Sully Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Châtellerault

Congrès de la guilde des carillonneurs de France

Sully 14 rue Sully Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

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Sully 14 rue Sully Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   acbc86100@gmail.com

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English : Congrès de la guilde des carillonneurs de France

L’événement Congrès de la guilde des carillonneurs de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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