Congrès de la guilde des carillonneurs de France Sully Châtellerault
Congrès de la guilde des carillonneurs de France Sully Châtellerault vendredi 17 juillet 2026.
Châtellerault
Congrès de la guilde des carillonneurs de France
Sully 14 rue Sully Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-18 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
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Sully 14 rue Sully Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine acbc86100@gmail.com
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English : Congrès de la guilde des carillonneurs de France
L’événement Congrès de la guilde des carillonneurs de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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