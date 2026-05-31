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Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 27 novembre 2026.

Lieu : Complexe Saint Exupéry

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 27 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie Vendredi 27 novembre, 08h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00

congrès organisé par l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Congrès

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