Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie Vendredi 27 novembre, 08h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00

congrès organisé par l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Congrès