Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 27 novembre 2026.
Congrès de l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie Vendredi 27 novembre, 08h00 Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T08:00:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00
congrès organisé par l’Union Locale des syndicats CGT de la Dracénie
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Congrès
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