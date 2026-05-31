Congrès des Sapeurs Pompiers, Annecy, Annecy

Congrès des Sapeurs Pompiers 30 septembre – 3 octobre Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.