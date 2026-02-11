Connaissance du monde Ouest américain un hymne à la Nature Cinéma l’Eden Crest
Connaissance du monde Ouest américain un hymne à la Nature Cinéma l’Eden Crest lundi 23 mars 2026.
Connaissance du monde Ouest américain un hymne à la Nature
Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Un film documentaire et son réalisateur sur scène
.
Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 41 99 97 collombchristiane@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A documentary film and its director on stage
L’événement Connaissance du monde Ouest américain un hymne à la Nature Crest a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme