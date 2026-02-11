Connaissance du monde Patagonie à la lisière du monde Cinéma l’Eden Crest

Connaissance du monde Patagonie à la lisière du monde Cinéma l’Eden Crest lundi 9 mars 2026.

Connaissance du monde Patagonie à la lisière du monde

Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-09

Date(s) :
2026-03-09

Un film documentaire et son réalisateur sur scène
  .

Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 41 99 97  collombchristiane@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A documentary film and its director on stage

L’événement Connaissance du monde Patagonie à la lisière du monde Crest a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme