Connexion nature et mentorat adultes sur 3 jours Ornans
Connexion nature et mentorat adultes sur 3 jours Ornans samedi 23 mai 2026.
Ornans
Immersion nature adultes sur 3 jours
Ornans Doubs
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Je vous propose de venir vivre une expérience de connexion profonde à la nature ou l’ont prendra soin de nos besoins fondamentaux. Se sentir vu, entendu, célébré, se sentir appartenir, contribuer.
Dans le contenu nous irons à la rencontre des insectes des ruisseaux, nous survolerons le langage des oiseaux, le pistage , nous récolterons et taillerons du bois, nous ferons du feu et mangerons au feu de bois, nous partagerons nos histoires, nos gratitudes.
Le matin nous ferons un réveil musculaire.
Et plein d’autres surprises de ce que la nature aura à nous offrir !
Immersion pour adulte maximum 8 places.
Couchage sous tente.
Prix 150/pers + 20 euros pour la nourriture.
Toute les informations techniques et pratiques sur mon site internet:
https://jeanjacqueslimacher.wixsite.com/nature
Inscription possible jusqu’au 20 mai. .
Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 65 04 01 limacherjeanjacques@gmail.com
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English : Immersion nature adultes sur 3 jours
L’événement Immersion nature adultes sur 3 jours Ornans a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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