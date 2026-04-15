Connexion nature et mentorat adultes sur 3 jours Ornans

Ornans

Immersion nature adultes sur 3 jours

Ornans Doubs

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Je vous propose de venir vivre une expérience de connexion profonde à la nature ou l’ont prendra soin de nos besoins fondamentaux. Se sentir vu, entendu, célébré, se sentir appartenir, contribuer.

Dans le contenu nous irons à la rencontre des insectes des ruisseaux, nous survolerons le langage des oiseaux, le pistage , nous récolterons et taillerons du bois, nous ferons du feu et mangerons au feu de bois, nous partagerons nos histoires, nos gratitudes.

Le matin nous ferons un réveil musculaire.

Et plein d’autres surprises de ce que la nature aura à nous offrir !

Immersion pour adulte maximum 8 places.

Couchage sous tente.

Prix 150/pers + 20 euros pour la nourriture.

Toute les informations techniques et pratiques sur mon site internet:

https://jeanjacqueslimacher.wixsite.com/nature

Inscription possible jusqu’au 20 mai. .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 65 04 01 limacherjeanjacques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Immersion nature adultes sur 3 jours

L’événement Immersion nature adultes sur 3 jours Ornans a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON