Conseil d’achat de matériel informatique, Médiathèque Empalot, Toulouse
jeudi 17 décembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse
Informations pratiques
Conseil d’achat de matériel informatique Jeudi 17 décembre, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00
Jeudi 17 décembre 14h30-17h
Quel ordinateur ou tablette choisir ? Pour quel usage ? Qu’est-ce que la ram et le processeur ?
Lors de cet atelier, nous vous aiderons à acquérir les bases pour décrypter et choisir un appareil adapté à vos besoins.
Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Empalot ou au 05 36 25 20 80.
Atelier numérique de la Médiathèque Empalot.
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
quel matériel choisir ? Pour quel usage ?
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