Conseil d’achat de matériel informatique, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Conseil d’achat de matériel informatique Jeudi 17 décembre, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00

Jeudi 17 décembre 14h30-17h

Quel ordinateur ou tablette choisir ? Pour quel usage ? Qu’est-ce que la ram et le processeur ?

Lors de cet atelier, nous vous aiderons à acquérir les bases pour décrypter et choisir un appareil adapté à vos besoins.

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Empalot ou au 05 36 25 20 80.

Atelier numérique de la Médiathèque Empalot.

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

quel matériel choisir ? Pour quel usage ?