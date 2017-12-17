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Conseil d’achat de matériel informatique, Médiathèque Empalot, Toulouse

jeudi 17 décembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse

Conseil d’achat de matériel informatique, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Empalot
Adresse
40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Conseil d’achat de matériel informatique Jeudi 17 décembre, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:00:00+01:00

Jeudi 17 décembre 14h30-17h
Quel ordinateur ou tablette choisir ? Pour quel usage ? Qu’est-ce que la ram et le processeur ?
Lors de cet atelier, nous vous aiderons à acquérir les bases pour décrypter et choisir un appareil adapté à vos besoins.
Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Empalot ou au 05 36 25 20 80.
Atelier numérique de la Médiathèque Empalot.

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
quel matériel choisir ? Pour quel usage ?

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