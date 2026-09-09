UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux Maritime, Garage Moderne, Bordeaux

mardi 15 septembre 2026 · Garage Moderne · Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux Maritime, Garage Moderne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Garage Moderne
Adresse
1 rue des Etrangers 33300
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Conseil de quartier Bordeaux Maritime Mardi 15 septembre, 18h30 Garage Moderne Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mairie de quartier, mission démocratie participative et agence bordelaise de médiation sociale.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus
A 20h, verre de l’amitié
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

Garage Moderne 1 rue des Etrangers 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-bordeaux-maritime »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]
Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Boubacar Seck, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

Ville de Bordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)