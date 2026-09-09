Conseil de quartier Bordeaux Maritime, Garage Moderne, Bordeaux
mardi 15 septembre 2026 · Garage Moderne · Bordeaux
Informations pratiques
Conseil de quartier Bordeaux Maritime Mardi 15 septembre, 18h30 Garage Moderne Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Dès 18h30, retrouvez les stands mairie de quartier, mission démocratie participative et agence bordelaise de médiation sociale.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus
A 20h, verre de l’amitié
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr
Garage Moderne 1 rue des Etrangers 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-bordeaux-maritime »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]
Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Boubacar Seck, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier
Ville de Bordeaux
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