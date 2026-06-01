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Conseil de quartier Bordeaux Sud, Campus Victoire de l’Université, Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux Sud, Campus Victoire de l’Université, Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux Sud, Campus Victoire de l’Université, Bordeaux mardi 9 juin 2026.

Lieu : Campus Victoire de l'Université

Adresse : 3ter Pl. de la Victoire, 33000 Bordeaux

Ville : 33076 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Conseil de quartier Bordeaux Sud Mardi 9 juin, 18h30 Campus Victoire de l’Université Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative, commissions citoyennes et info travaux Pont de pierre.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus.
A 20h, apéritif convial
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

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Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Hélène Jacquet, maire-adjointe du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

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