Conseil de quartier La Bastide, Parvis des archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux
Conseil de quartier La Bastide, Parvis des archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux lundi 15 juin 2026.
Conseil de quartier La Bastide Lundi 15 juin, 18h30 Parvis des archives de Bordeaux Métropole Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T18:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T18:30:00+02:00 – 2026-06-15T21:00:00+02:00
Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative, info travaux Pont de pierre et commissions citoyennes.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus.
A 20h, apéritif convial
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr
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Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Marc Lafosse, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier
Ville de Bordeaux
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