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Conseil métropolitain Cité des Congrès Nantes

Conseil métropolitain Cité des Congrès Nantes

Conseil métropolitain Cité des Congrès Nantes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Cité des Congrès

Adresse : 5 Rue de Valmy

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 09:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Le Conseil métropolitain est l’assemblée délibérante de Nantes Métropole. Le prochain se déroulera à la Cité des Congrès le jeudi 25 juin à partir de 14h et le vendredi 26 juin 2026 à partir de 9h. La retransmission vidéo en direct du conseil métropolitain commence dès le début de la séance sur metropole.nantes.fr Dans un souci d’accessibilité, le conseil métropolitain est intégralement interprété en langue des signes française. L’intégralité de l’ordre du jour et les résumés des délibérations du conseil métropolitain sont mis en ligne sur metropole.nantes.fr

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/


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