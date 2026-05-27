Conseil municipal Mairie de Lambesc Lambesc

Lambesc

Conseil municipal

Mercredi 1er juillet 2026 de 19h à 21h. Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 1er juillet à 19h, en Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.

Retrouvez l’ordre du jour et la note de synthèse dans la rubrique À télécharger ci-dessous. .

Mairie de Lambesc 6 Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

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English :

The next City Council meeting will take place on Wednesday, July 1, at 7:00 p.m., at City Hall, in the City Council chamber.

L’événement Conseil municipal Lambesc a été mis à jour le 2026-06-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc