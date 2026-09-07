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Conseil Municipal, Salle d’Honneur – Hôtel de Ville, Senlis

jeudi 10 décembre 2026 · Salle d'Honneur - Hôtel de Ville · Senlis

Conseil Municipal, Salle d’Honneur – Hôtel de Ville, Senlis

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Salle d'Honneur - Hôtel de Ville
Adresse
3 place Henri IV, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise

Conseil Municipal Jeudi 10 décembre, 19h00 Salle d’Honneur – Hôtel de Ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:00:00+01:00

Conseil Municipal le 10 décembre 2026

Salle d’Honneur – Hôtel de Ville 3 place Henri IV, 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France
Conseil Municipal

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