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Conseils pour bien s’hydrater et dégustation d’eau aromatisées Jardin Catherine Labouré PARIS

Conseils pour bien s’hydrater et dégustation d’eau aromatisées Jardin Catherine Labouré PARIS

Conseils pour bien s’hydrater et dégustation d’eau aromatisées Jardin Catherine Labouré PARIS vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Jardin Catherine Labouré

Adresse : 29 rue de Babylone

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>Par mail à maison.asso.07@paris.fr</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Ouvert à tous les âges, cet atelier animé par une nutritionniste vous permettra d’en apprendre davantage sur les besoins en hydratation et les bonnes habitudes à adopter au quotidien. Vous pourrez également déguster différentes eaux aromatisées aux saveurs naturelles et découvrir des alternatives simples pour varier les plaisirs tout en prenant soin de votre santé.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire via le QRcode suivant :

Prenez une pause fraîcheur et découvrez les bons réflexes pour rester bien hydraté au quotidien. À travers des conseils pratiques et une dégustation d’eaux aromatisées, cet événement vous invite à allier bien-être, plaisir et découverte.
Le vendredi 12 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Par mail à maison.asso.07@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T16:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00

Jardin Catherine Labouré 29 rue de Babylone  75007 PARIS


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