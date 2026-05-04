Consommer autrement dans son logement – Atelier à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-22 14:00 – 16:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription au 02 40 99 28 01 Tout public

Atelier : Consommer autrement dans son logement Obsolescence programmée, consommation responsable, réemploi, lien social… Un atelier pour réfléchir ensemble à nos modes de consommation, partager des astuces et des adresses sur la métropole nantaise. Animé par la CLCV.

Eco-appart Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi



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