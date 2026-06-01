Consorts Renaissance du Conservatoire Henri-Dutilleux à Bavilliers Salle des Ricochets Bavilliers jeudi 18 juin 2026.

Bavilliers

Consorts Renaissance du Conservatoire Henri-Dutilleux à Bavilliers

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les élèves et professeurs du Département Musique Ancienne du Conservatoire Henri-Dutilleux vous invitent à un voyage musical au cœur de la Renaissance.

À travers un programme mêlant flûtes à bec, flûtes traversières Renaissance et violes, les musiciens feront revivre les sonorités et les richesses de cette période fascinante. Les œuvres interprétées, de Schein à Franck, donneront naissance à de véritables consorts, formations emblématiques de la musique ancienne.

Une soirée placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émotion musicale, accessible à tous les publics. .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Consorts Renaissance du Conservatoire Henri-Dutilleux à Bavilliers

L’événement Consorts Renaissance du Conservatoire Henri-Dutilleux à Bavilliers Bavilliers a été mis à jour le 2026-06-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)