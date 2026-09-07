Constellation 2.0, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
Constellation 2.0 Mercredi 21 octobre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
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Public : 8-12ans
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Robot programmable Atelier
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