Constellations familiale Collectif le Papillon Nyons

Nyons

Constellations familiale

Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard 26110 Nyons Drôme

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La constellation familiale est une méthode thérapeutique qui permet de dénouer les noeuds de nos mémoires ancestrales. Cette approche vise à harmoniser vos émotions et à vous libérer de vos schémas, en apportant de la paix dans votre histoire.

.

Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard 26110 Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family constellation is a therapeutic method for untying the knots of our ancestral memories. This approach aims to harmonize your emotions and free you from your patterns, bringing peace to your history.

L’événement Constellations familiale Nyons a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale