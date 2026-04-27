Constellations familiale Collectif le Papillon Nyons
Constellations familiale Collectif le Papillon Nyons samedi 23 mai 2026.
Nyons
Constellations familiale
Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard 26110 Nyons Drôme
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La constellation familiale est une méthode thérapeutique qui permet de dénouer les noeuds de nos mémoires ancestrales. Cette approche vise à harmoniser vos émotions et à vous libérer de vos schémas, en apportant de la paix dans votre histoire.
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Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard 26110 Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com
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English :
Family constellation is a therapeutic method for untying the knots of our ancestral memories. This approach aims to harmonize your emotions and free you from your patterns, bringing peace to your history.
L’événement Constellations familiale Nyons a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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