La nuit des musées Rue Pierre Toesca Nyons
La nuit des musées Rue Pierre Toesca Nyons samedi 23 mai 2026.
Nyons
La nuit des musées
Rue Pierre Toesca Préau des arts Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la nuit européenne des musées, exposition de nuit et animations musicales
Plongez dans un univers exceptionnel lors de notre soirée
En partenariat avec la ville de Nyons
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Rue Pierre Toesca Préau des arts Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com
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English :
As part of the European Museum Night, night-time exhibition and musical entertainment
Immerse yourself in an exceptional universe at our evening event
In partnership with the town of Nyons
L’événement La nuit des musées Nyons a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale