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La nuit des musées Rue Pierre Toesca Nyons

La nuit des musées Rue Pierre Toesca Nyons samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue Pierre Toesca

Adresse : Préau des arts

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Nyons

La nuit des musées

Rue Pierre Toesca Préau des arts Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, exposition de nuit et animations musicales
Plongez dans un univers exceptionnel lors de notre soirée
En partenariat avec la ville de Nyons
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Rue Pierre Toesca Préau des arts Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   gpanpreaudesarts@gmail.com

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English :

As part of the European Museum Night, night-time exhibition and musical entertainment
Immerse yourself in an exceptional universe at our evening event
In partnership with the town of Nyons

L’événement La nuit des musées Nyons a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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