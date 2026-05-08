La fête de la nature ! Les Perdigons Nyons

Nyons

La fête de la nature !

Les Perdigons Jardin des arômes Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme, la commune de Châteauneuf-de-Bordette vous invite à une journée de découverte de l’Espace Naturel Sensible des Perdigons. En collaboration avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales.

.

Les Perdigons Jardin des arômes Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 08 13 68 philippe.cahn@nordnet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the International Year of Pastoralism, the commune of Châteauneuf-de-Bordette invites you to spend a day discovering the Espace Naturel Sensible des Perdigons. In collaboration with the Parc naturel régional des Baronnies provençales.

L’événement La fête de la nature ! Nyons a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale