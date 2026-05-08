Vide grenier spécial pentecote Domaine des Hortz Nyons
Vide grenier spécial pentecote Domaine des Hortz Nyons samedi 23 mai 2026.
Nyons
Vide grenier spécial pentecote
Domaine des Hortz 1195 Route de Mirabel Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vide grenier au profit de l’œuvre humanitaire de Bethany Refuge
Vente de vêtements adultes, enfants, livres, bijoux, bricolage, déco maison et jardin.
Café offert
.
Domaine des Hortz 1195 Route de Mirabel Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
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English :
Flea market in aid of Bethany Refuge’s humanitarian work
Sale of adult and children’s clothing, books, jewelry, handicrafts, home and garden decor.
Complimentary coffee
L’événement Vide grenier spécial pentecote Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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