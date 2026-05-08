Vide grenier spécial pentecote Domaine des Hortz Nyons

Nyons

Vide grenier spécial pentecote

Domaine des Hortz 1195 Route de Mirabel Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vide grenier au profit de l’œuvre humanitaire de Bethany Refuge

Vente de vêtements adultes, enfants, livres, bijoux, bricolage, déco maison et jardin.

Café offert

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Domaine des Hortz 1195 Route de Mirabel Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

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English :

Flea market in aid of Bethany Refuge’s humanitarian work

Sale of adult and children’s clothing, books, jewelry, handicrafts, home and garden decor.

Complimentary coffee

L’événement Vide grenier spécial pentecote Nyons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale