Construire un projet de rénovation en copropriété, Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Construire un projet de rénovation en copropriété Jeudi 17 septembre, 17h30 Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Construire un projet de rénovation en copropriété

AMELIO et URBANIS vous proposent un atelier pour comprendre les enjeux, les étapes et les bénéfices de la co-construction d’un projet de rénovation en copropriété.

Jeudi 17 septembre 2026 – 17h30 -18h30

Conférence

Lieu : Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing

Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation

Animé par : logos Ville de Tourcoing, Urbanis

Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing 18 rue de Tournai, Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]

Conférence

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