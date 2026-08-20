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Construire un projet de rénovation en copropriété, Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing, Tourcoing

jeudi 17 septembre 2026 · Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing · Tourcoing

Construire un projet de rénovation en copropriété, Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing
Adresse
18 rue de Tournai, Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Construire un projet de rénovation en copropriété Jeudi 17 septembre, 17h30 Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Construire un projet de rénovation en copropriété
AMELIO et URBANIS vous proposent un atelier pour comprendre les enjeux, les étapes et les bénéfices de la co-construction d’un projet de rénovation en copropriété.
Jeudi 17 septembre 2026 – 17h30 -18h30
Conférence
Lieu : Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation
Animé par : logos Ville de Tourcoing, Urbanis

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Conférence

AMELIO

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