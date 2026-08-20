Construire un projet de rénovation en copropriété, Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing, Tourcoing
jeudi 17 septembre 2026 · Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Construire un projet de rénovation en copropriété Jeudi 17 septembre, 17h30 Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Construire un projet de rénovation en copropriété
AMELIO et URBANIS vous proposent un atelier pour comprendre les enjeux, les étapes et les bénéfices de la co-construction d’un projet de rénovation en copropriété.
Jeudi 17 septembre 2026 – 17h30 -18h30
Conférence
Lieu : Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation
Animé par : logos Ville de Tourcoing, Urbanis
Résidence les Ducs d’Havré, 18 rue de Tournai, Tourcoing 18 rue de Tournai, Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]
Conférence
AMELIO
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