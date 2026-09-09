Construis, Réemploie, Imagine !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Construis, Réemploie, Imagine ! 21 et 27 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

7€ / 5€ Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00

en famille, à partir de 6 ans !

Enfants et parents seront invités à déconstruire, collecter, modéliser, coller, assembler, bricoler et surtout, laisser libre court à leur imagination ! En suivant de manière ludique les principes du réemploi dans la construction, petits et grands deviendront les architectes-scénographes d’un musée imaginaire dans lequel les matériaux sont réutilisés au service des œuvres exposées.

Atelier animé par Natacha Jolivet, architecte

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/418

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/418 »}]

Atelier visite patrimoine

Ateier Construis, Réemploie, Imagine – Natacha Jolivet