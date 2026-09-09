UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Construis, Réemploie, Imagine !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Construis, Réemploie, Imagine !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
7€ / 5€ Carte Jeune

Construis, Réemploie, Imagine ! 21 et 27 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

7€ / 5€ Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00

en famille, à partir de 6 ans !

Enfants et parents seront invités à déconstruire, collecter, modéliser, coller, assembler, bricoler et surtout, laisser libre court à leur imagination ! En suivant de manière ludique les principes du réemploi dans la construction, petits et grands deviendront les architectes-scénographes d’un musée imaginaire dans lequel les matériaux sont réutilisés au service des œuvres exposées. 

Atelier animé par Natacha Jolivet, architecte 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/418

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/418 »}]
Atelier visite patrimoine

Ateier Construis, Réemploie, Imagine – Natacha Jolivet

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)