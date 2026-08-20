UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Consultation de la plateforme Architectures en Ligne, Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Consultation de la plateforme Architectures en Ligne, Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit

Consultation de la plateforme Architectures en Ligne 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

La MAV PACA vous propose de consulter gratuitement de la plateforme Architectures en Ligne :www.architecturesenligne.org
Architectures en ligne est la plateforme de diffusion de la culture architecturale permettant de voir ou revoir une sélection des conférences organisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
———-
Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
———-

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.architecturesenligne.org »}] http://www.architecturesenligne.org
La MAV PACA vous propose de consulter gratuitement de la plateforme Architectures en Ligne : www.architecturesenligne.org

AEL

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)