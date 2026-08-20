Consultation de la plateforme Architectures en Ligne, Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Consultation de la plateforme Architectures en Ligne 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

La MAV PACA vous propose de consulter gratuitement de la plateforme Architectures en Ligne :www.architecturesenligne.org

Architectures en ligne est la plateforme de diffusion de la culture architecturale permettant de voir ou revoir une sélection des conférences organisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.architecturesenligne.org »}] http://www.architecturesenligne.org

La MAV PACA vous propose de consulter gratuitement de la plateforme Architectures en Ligne : www.architecturesenligne.org

AEL