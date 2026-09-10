Consultation d’originaux exceptionnellement sortis des réserves, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Consultation d’originaux exceptionnellement sortis des réserves 19 et 20 septembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

durée : 20 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En lien avec le thème « Patrimoine de la photographie » proposé par cette 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir photographies et appareils exceptionnellement sortis des réserves.

Le musée Nicéphore Niépce s’emploie à conserver la photographie sous tous ses aspects (techniques, sociaux, artistiques, etc.) de l’invention du médium en 1827 par Nicéphore Niépce jusqu’aux dernières avancées du numérique. La plupart des jalons techniques et sociétaux sont présents dans les collections. Venez découvrir quelques procédés novateurs, parfois inattendus, prémices de nos technologies actuelles dans le domaine de l’image photographique.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En lien avec le thème « Patrimoine de la photographie » proposé par cette 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir photographies et appareils exceptionnellement sortis des …

© Anonyme, collection musée Nicéphore NIépce