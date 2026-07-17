Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.), Port Nord de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.) 18 – 20 septembre Port Nord de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.) de Chalon-sur-Saône imagine et crée des œuvres qui explorent les émotions artificielles de manière poétique.

À partir d’anciens robots industriels, remis en état et transformés en personnages sensibles, le laboratoire invite à imaginer ce que ces machines pourraient ressentir ou rêver si elles rencontraient enfin les humains.

Venez découvrir deux installations originales et spectaculaires : « L’Évadé », un wagon qui exprime des émotions, et « La Plateforme », une immense installation sonore et dansante.

Port Nord de Chalon-sur-Saône Rue Denis Papin, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://amp-ensaplv.com/accueil/terrains/chalon-sur-saone-port-nord/ https://lameandre.org/;https://leurre.me/about.html [{« link »: « http://www.leurre.me »}] En l’espace de vingt ans, le Port Nord est devenu un lieu d’échange, de transmission et d’expérimentation de diverses pratiques (architecture, robotique, mécanique) dédié au mouvement. Recherchant de nouveaux usages pédagogiques et de nouvelles formes d’innovations urbaines et patrimoniales, l’association RITACALFOUL associée au Laboratoire EURopéen de Robotique Émotive (LEURRE) animé par l’artiste Mario Goffé ainsi qu’au collectif #La Méandre, basé également au Port Nord, développe des expérimentations artistiques, architecturales et paysagères à l’échelle du site. Les actions sont diversiﬁées, ouvrant manifestement les champs des possibles.

La poursuite de ce projet de revalorisation du Port Nord reste toutefois aujourd’hui en suspens. Des concertations sont actuellement en cours avec la Ville de Chalon-sur-Saône et l’établissement public de gestion des Voies Navigables de France (VNF) pour œuvrer à l’intérêt de conservation du patrimoine industriel du site du Port Nord et promouvoir un développement cohérent au sein du territoire local. Comme l’écrit si justement La Méandre# : « Le Port Nord, ce n’est pas seulement un lieu. C’est une mémoire, une énergie, une inspiration. Ensemble, nous pouvons écrire une suite à son histoire, à la fois ancrée dans son passé et tournée vers l’avenir ». Accès piéton par les berges de la Saône | Possibilité de stationnement automobile à proximité.

Le Laboratoire européen de robotique émotive (L.EUR.R.E.) de Chalon-sur-Saône imagine et crée des œuvres qui explorent les émotions artificielles de manière poétique.

© Mario Goffé