Consultez nos oracles littéraires !, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Consultez nos oracles littéraires ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Droits réservés
Entrez dans la grotte de l’oracle pour une consultation de 5 à 10 minutes, et ressortez avec une divination littéraire personnalisée.
Prises de rendez-vous sur place le jour-même. Tout public.
Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !
Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]
Lors d’un rendez-vous en tête-à-tête avec vous, notre oracle-bibliothécaire questionnera les Dieux de l’Olympe et devinera quel est le livre qui est fait pour vous !
© Médiathèque André Malraux
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