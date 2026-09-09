Consultez nos oracles littéraires !, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Consultez nos oracles littéraires ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, prises de rendez-vous sur place le jour-même. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Entrez dans la grotte de l’oracle pour une consultation de 5 à 10 minutes, et ressortez avec une divination littéraire personnalisée.

Prises de rendez-vous sur place le jour-même. Tout public.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Lors d’un rendez-vous en tête-à-tête avec vous, notre oracle-bibliothécaire questionnera les Dieux de l’Olympe et devinera quel est le livre qui est fait pour vous !

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