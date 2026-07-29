Conte À dos de chameau Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Conte À dos de chameau

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15 21:05:00

Date(s) :

2026-12-15

Conte théâtral musical.

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A musical theater tale.

L’événement Conte À dos de chameau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-23 par Montluçon Tourisme