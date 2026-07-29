AGENDA · Montluçon
Conte À dos de chameau Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
mardi 15 décembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Conte À dos de chameau
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-15 21:05:00
Date(s) :
2026-12-15
Conte théâtral musical.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
A musical theater tale.
L’événement Conte À dos de chameau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-23 par Montluçon Tourisme
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