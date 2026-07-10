Conte au musée Route de Nedde Eymoutiers

Informations pratiques

Eymoutiers

Conte au musée

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Un spectacle pour s’interroger sur les transmissions intergénérationnelles, du grand-père au petit-fils pour Kouka Ntadi, du père au fils pour Wolfgang Amadeus Mozart. Un spectacle pour parler de l’impact des femmes, et de la présence du féminin, sur et dans leur regard masculin. Un spectacle pour redécouvrir les mythologies, présentes dans l’œuvre des artistes, qu’ils soient franco-congolais ou germano-autrichien. Un spectacle pour faire collaborer le visuel, le sonore, l’imaginaire. Avec Robin RECOURS

En partenariat avec le Festival Paroles de Conteurs / Conte en Creuse .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

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English : Conte au musée

L’événement Conte au musée Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-10 par Terres de Limousin