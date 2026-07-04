Informations pratiques

Ganges

CONTE COMPTINE ET JEUX DE DOIGTS

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Séverine Barbelanne Graine de conteuse. Les mots en lumière.

La forêt un univers magique, des petites peurs apprivoisées…

Séverine Barbelane est plus qu’une simple conteuse, elle est une passeuse d’histoires. Aujourd’hui, nous partons en promenade dans les bois.

Mais voilà… Tout(e) seul(e), les arbres sont grands, les feuilles craquent sous mes pieds et soudain… j’entends un bruit . Au fil des histoires et des comptines, les tout-petits sont

invités à explorer la forêt d’automne, à écouter ses sons, à rencontrer ses habitants et à apprivoiser leurs petites peurs en douceur. Sur les coussins, sous le plaid, au chaud à la

médiathèque, au milieu de nos amis les livres, ouvrez vos yeux et vos oreilles et partez en voyage.

Public famille enfants 4 mois à 3 ans. Durée 20mn

Gratuit sur réservation à partir du 22 septembre .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English : CONTE COMPTINE ET JEUX DE DOIGTS

S%E9verine Barbelanne: A Storyteller in the Making. Words in the Spotlight.

L’événement CONTE COMPTINE ET JEUX DE DOIGTS Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34