Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant
vendredi 24 juillet 2026 · Meillant
Informations pratiques
Meillant
Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
@les_elixirs_de_terre_mere_ et Lily Rose vous proposent une soirée magique
Entre plantes de sorcières et les contes oubliés du Berry, venez partager ce moment entre amis ou en famille (+ de 8 ans conseillé).
Soirée idéale en cette période estivale. Réservation conseillée 7 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com
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English :
@les_elixirs_de_terre_mere_ and Lily Rose invite you to a magical evening
L’événement Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE