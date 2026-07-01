Informations pratiques

Meillant

Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

@les_elixirs_de_terre_mere_ et Lily Rose vous proposent une soirée magique

Entre plantes de sorcières et les contes oubliés du Berry, venez partager ce moment entre amis ou en famille (+ de 8 ans conseillé).

Soirée idéale en cette période estivale. Réservation conseillée 7 .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87 cheztanteagatha@gmail.com

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English :

@les_elixirs_de_terre_mere_ and Lily Rose invite you to a magical evening

L’événement Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE