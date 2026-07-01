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Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant

vendredi 24 juillet 2026 · Meillant

Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
4 Place du Pavé
Ville
18200 Meillant
Département
Cher
Tarif
7 7 7 Tarif enfant

Meillant

Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

@les_elixirs_de_terre_mere_ et Lily Rose vous proposent une soirée magique
Entre plantes de sorcières et les contes oubliés du Berry, venez partager ce moment entre amis ou en famille (+ de 8 ans conseillé).
Soirée idéale en cette période estivale. Réservation conseillée 7  .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87  cheztanteagatha@gmail.com

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English :

@les_elixirs_de_terre_mere_ and Lily Rose invite you to a magical evening

L’événement Conte- dégustation Plantes et légendes du Berry Meillant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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