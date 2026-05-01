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Conte des îles Espace Boris Vian Montluçon

Conte des îles Espace Boris Vian Montluçon vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montluçon

Conte des îles

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Contes des 4 coins du monde, depuis les îles bretonnes jusqu’aux plus lointains territoires… Dépaysement assuré !
Dès 7 ans.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

Tales from the 4 corners of the world, from the islands of Brittany to the most distant lands… A change of scenery guaranteed!
Ages 7 and up.

L’événement Conte des îles Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme

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