Conte des îles Espace Boris Vian Montluçon
Conte des îles Espace Boris Vian Montluçon vendredi 22 mai 2026.
Montluçon
Conte des îles
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Contes des 4 coins du monde, depuis les îles bretonnes jusqu’aux plus lointains territoires… Dépaysement assuré !
Dès 7 ans.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
Tales from the 4 corners of the world, from the islands of Brittany to the most distant lands… A change of scenery guaranteed!
Ages 7 and up.
L’événement Conte des îles Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme
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