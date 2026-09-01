AGENDA · Saint-Pol-de-Léon
Conte et bricole Médiathèque Saint-Pol-de-Léon
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Conte et bricole
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Vous souhaitez découvrir Rosalind Franklin et l’ADN ? Alors ce conte et bricole est fait pour vous.
Dès 6 ans, sur inscription. .
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English :
L’événement Conte et bricole Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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