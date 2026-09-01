Conte et bricole Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Conte et bricole

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Vous souhaitez découvrir Rosalind Franklin et l’ADN ? Alors ce conte et bricole est fait pour vous.

Dès 6 ans, sur inscription. .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

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English :

L’événement Conte et bricole Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX