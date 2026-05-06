Alençon

Conte et musique

28 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Conte et musique

Avec Ladji Diallo (récit et chant)

Olélé ! Olélé ! Molibà makàsi ! Olélé ! Olélé ! (Le courant est fort !)

Lukà ! Lukà ! (Ramez ! Ramez !)

Promenons-nous sur les eaux vers les îles aux animaux. Picoti Picota, une souris par là. Picota Picoti, une poule par ici. Roule boule dans la boue avec Papou le phacochère. Pas à pas dans les pas des éléphants à la rivière.

Dans ce spectacle, Ladji Diallo nous invite à le suivre en contes et en chansons d’une île à une autre, en Afrique, là où tout est possible.

Durée 30 min

Ce spectacle gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts.

Le 06/06/2026 de 18h00 à 18h30

Dès 3 ans

Médiathèque de Courteille .

28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 56 55

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English : Conte et musique

L’événement Conte et musique Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON