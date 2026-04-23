La Vôge-les-Bains

CONTE Juste une trace Inauguration du lavoir

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! , la conteuse Amélie Armao (Théâtre de l’Imprévu) interprétera le conte Juste une trace pour inaugurer le lavoir restauré.

Le lavoir, lieu central et emblématique de l’ancienne clouterie, est victime d’une explosion spectaculaire lors du tournage du film Indigènes ; il aura fallu une certaine énergie et détermination de la part des bénévoles d’Au Fil du Bagnerot pour lui redonner vie ! Avec la contribution de l’Enstib pour la charpente.

Venez partager un moment de poésie et de convivialité autour de ce petit monument du passé !Tout public

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La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18

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English :

As part of the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event, storyteller Amélie Armao (Théâtre de l’Imprévu) will perform the tale Juste une trace to inaugurate the restored washhouse.

The washhouse, a central and emblematic feature of the former clouterie, was the victim of a spectacular explosion during the shooting of the film Indigènes. It took a certain amount of energy and determination on the part of Au Fil du Bagnerot volunteers to bring it back to life! With the contribution of Enstib for the framework.

Come and share a moment of poetry and conviviality around this little monument to the past!

L’événement CONTE Juste une trace Inauguration du lavoir La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION