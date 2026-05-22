Conte musical Colette en toutes lettres J’Art Festival Rue Sainte-Anne Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Conte musical Colette en toutes lettres J’Art Festival

Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

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Rue Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Conte musical Colette en toutes lettres J’Art Festival Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral