AGENDA · Jard-sur-Mer
Atelier art et végétal J’Art Festival Rue des Echolères Jard-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Rue des Echolères · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Atelier art et végétal J’Art Festival
Rue des Echolères Parking des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
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Rue des Echolères Parking des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Atelier art et végétal J’Art Festival Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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