Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15 2026-11-16

Conte Musical illustré création 2026 FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA

Chinook est née fille-tempête, c’est une véritable tornade et la moindre injustice la fait bouillir d’une rage folle. Quelques années après sa naissance, un sorcier s’installe au village et y assoit lentement son pouvoir, interdisant la colère aux habitants et leur promettant en échange bonheur et prospérité. Leur confrontation paraît inévitable…

Jeune public dès 5 ans.

Placement libre. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA

L’événement Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne