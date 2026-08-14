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Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA Théâtre Comoedia Marmande

dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande

Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Théâtre Comoedia
Adresse
32 Rue Léopold Faye
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Marmande

Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15 2026-11-16

Conte Musical illustré création 2026 FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA
Chinook est née fille-tempête, c’est une véritable tornade et la moindre injustice la fait bouillir d’une rage folle. Quelques années après sa naissance, un sorcier s’installe au village et y assoit lentement son pouvoir, interdisant la colère aux habitants et leur promettant en échange bonheur et prospérité. Leur confrontation paraît inévitable…
Jeune public dès 5 ans.
Placement libre.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA

L’événement Conte Musical illustré FILLE DE TEMPÊTE de la compagnie FURISOSA Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne

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