Laroque-des-Albères

CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM

Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Au fil de l’histoire, les enfants découvrent un récit captivant, ponctué

de moments drôles, touchants et interactifs. Les sonorités venues

d’ailleurs et les personnages hauts en couleur créent une atmosphère

unique, propice à l’évasion et à l’émerveillement.

Un rendez-vous idéal pour partager un moment complice en famille,

stimuler la curiosité et laisser libre cours à l’imagination.

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Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 21 04 81 culture@laroque-des-alberes.fr

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English :

As the story unfolds, children discover a captivating tale punctuated by funny

punctuated by funny, touching and interactive moments. The sounds from

and colorful characters create a unique atmosphere, conducive to

atmosphere conducive to escape and wonder.

It’s the perfect way to share a moment of complicity with the whole family,

stimulate curiosity and give free rein to the imagination.

L’événement CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE