CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM Laroque-des-Albères
CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM Laroque-des-Albères mercredi 27 mai 2026.
Laroque-des-Albères
CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM
Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Au fil de l’histoire, les enfants découvrent un récit captivant, ponctué
de moments drôles, touchants et interactifs. Les sonorités venues
d’ailleurs et les personnages hauts en couleur créent une atmosphère
unique, propice à l’évasion et à l’émerveillement.
Un rendez-vous idéal pour partager un moment complice en famille,
stimuler la curiosité et laisser libre cours à l’imagination.
.
Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 21 04 81 culture@laroque-des-alberes.fr
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English :
As the story unfolds, children discover a captivating tale punctuated by funny
punctuated by funny, touching and interactive moments. The sounds from
and colorful characters create a unique atmosphere, conducive to
atmosphere conducive to escape and wonder.
It’s the perfect way to share a moment of complicity with the whole family,
stimulate curiosity and give free rein to the imagination.
L’événement CONTE MUSICAL LE GRAND BOUM Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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