CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères
CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères mercredi 3 juin 2026.
Laroque-des-Albères
CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE
Côte de la place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Les élèves de la classe de violoncelle de l’École de Musique des Albères vous invitent à un concert de fin d’année placé sous le signe du partage et de l’émotion musicale. Un moment convivial pour découvrir le talent des musiciens.
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Côte de la place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
The students of the cello class at the École de Musique des Albères invite you to an end-of-year concert of musical emotion and sharing. A convivial opportunity to discover the talent of our musicians.
L’événement CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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