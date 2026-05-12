Laroque-des-Albères

CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE

Côte de la place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les élèves de la classe de violoncelle de l’École de Musique des Albères vous invitent à un concert de fin d’année placé sous le signe du partage et de l’émotion musicale. Un moment convivial pour découvrir le talent des musiciens.

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Côte de la place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The students of the cello class at the École de Musique des Albères invite you to an end-of-year concert of musical emotion and sharing. A convivial opportunity to discover the talent of our musicians.

L’événement CONCERT DE FIN D’ANNÉE CLASSE DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE